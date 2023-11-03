Семью мигрантов выдворят из России после школьной драки

Супругов с гражданством Азербайджана с тремя детьми выдворят из России за нарушение правил миграционного учета. Семья из Нижнего Новгорода привлекла внимание правоохранителей после того, как один из детей избил мальчика в школе.

В середине сентября в одной из школ Московского района Нижнего Новгорода произошла драка между учениками. Предварительно, восьмикласснику не понравилось, что ученик седьмого класса обижал пятиклассника. Старший ученик избил задиру в школьном туалете. По данным портала «Нижний Новгород онлайн», 14-летний подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Кто-то из школьников записал драку на видео и опубликовал в соцсети уже в октябре. Ролик вызвал волну возмущения среди взрослых интернет-пользователей. Полиция и Следственный комитет начали проверки инцидента.

Тогда и выяснилось, что родители восьмиклассника нарушили правила миграционного учета. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, 41-летний глава семейства не встал на учет после приезда в Россию, а его 34-летняя жена задержалась в стране по истечении законного срока пребывания.

«В отношении них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы РФ. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», – пояснили в ГУ МВД.

Председатель СКР Александр Бастрыкин назвал крайне напряженной ситуацию с преступностью среди мигрантов. Существенно выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных приезжими.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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