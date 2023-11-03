Москвичка-сектантка проводила над двухлетним сыном обряды в гостинице в Сочи

Жительница Москвы проводила неизвестные обряды над своим двухлетним сыном в гостинице в Сочи. 23-летнюю женщину нашли по просьбе сожителя, который волновался за здоровье ребенка.

Москвич обратился в полицию Сочи с заявлением о пропаже гражданской жены и двухлетнего сына. Мужчина заявил, что его сожительница состоит в секте. Женщина перестала выходить на связь, и он начал волноваться за здоровье сына.

Полиция нашла москвичку в неадекватном состоянии и ее напуганного сына в одной из гостиниц Сочи. Ребенок, к тому же, был простужен. Оказалось, женщина намеренно назвала сожителю неверный адрес места, где остановилась, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В краевой прокуратуре рассказали, что на телефоне женщины нашли видеозапись обряда, который она проводила над мальчиком.

«Предварительно замотав ребенка в постельное белье и перевязав ремнями, подожгла свечи и капала ребенку на голову растопленным воском. Внешних повреждений на теле ребенка не обнаружено, он доставлен в медицинское учреждение. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – пояснили в ведомстве.

Женщину поместили в психоневрологический диспансер Сочи.

МВД и Следственный комитет проверяют обстоятельства случившегося. Прокуратура намерена также оценить, как родители двухлетнего ребенка исполняли свои родительские обязанности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе СКР.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»