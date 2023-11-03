Судно с пассажирами село на мель между Благовещенском и Хэйхэ

Судно с пассажирами село на мель в акватории реки Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Пострадавших нет.

Судно «Амур-2009» отправилось из столицы Амурской области в китайский город в 09:30 по местному времени, но село на мель. Очевидцы рассказали, что до 13:00 часов судно не могло пришвартоваться и высадить пассажиров.

Причиной могла стать ледяная шуга. Куски льда появились в районе Благовещенска в ночь на 3 ноября. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.

«Пострадавших нет. В настоящее время пассажирское судно с помощью буксира возвращено на судовой ход. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания», – пояснили в ведомстве.

Минэкономразвития Амурской области объявило о приостановке пассажирских перевозок водным транспортом между Благовещенском и Хэйхэ.

«Формирование льда на Амуре не позволяет перевозить людей на кораблях. Сообщение между приграничными городами возобновят 4 ноября судами на воздушной подушке», – говорится в сообщении.

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Благовещенск, Наталья Рязанова

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