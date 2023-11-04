Более 130 человек погибли при землетрясении в Непале

Мощное землетрясение произошло на северо-западе Непала. По меньшей мере 132 человека погибли и 140 пострадали, множество домов разрушено, пишет Times Of India.

Землетрясение магнитудой в 6,4 произошло около 23:47 часов 3 ноября в районах Джаджаркот и Рукум. Разрушены множество домов, спасатели работали всю ночь и продолжают поиски выживших под обломками. Им помогают военные, сотрудники полиции и добровольцы.

Первоначально сообщалось о 69 жертвах землетрясения, но цифры росли почти каждый час. На момент публикации новости непальские власти подтвердили гибель 132 человек, но допустили, что статистика продолжит расти. Еще 140 человек пострадали, ими занимаются медики.

Премьер-министр Непала Пушпокамал Дахал выехал на место происшествия.

Толчки были такими сильными, что ощущались даже в приграничных Непалу районах Индии вплоть до Нью-Дели. Жители многоэтажек выскочили на улицу в страхе, что дома рухнут. По данным индийских властей, разрушений и пострадавших не было.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией и заверил, что Индия готова оказать любую помощь.

В результате недавнего землетрясения в Афганистане погибли 2445 человек, разрушено и повреждено 1320 домов.

Катманду, Наталья Рязанова

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