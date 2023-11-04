Российская ПВО сбила два дрона ВСУ рядом с Курском

Система ПВО сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Курскую область. По данным Минобороны РФ, киевский режим продолжает атаки с ночи, когда дроны сбили над двумя регионами России.

Военные заметили вражеские беспилотники около 09:00 мск 4 ноября.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два аппарата уничтожены над территорией Курской области», – говорится в сообщении МО РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что дроны сбиты над Курским районом. Он призвал местных жителей не приближаться к упавшим обломкам беспилотников, поскольку они могут взорваться.

По данным МО РФ, в течение ночи 4 ноября над Курской и Белгородской областями сбиты еще четыре беспилотника самолетного типа. Аппараты были отправлены с украинской стороны.

Курск, Наталья Рязанова

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