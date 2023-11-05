Второе землетрясение за два дня случилось в Непале

После серии афтершоков в Непале случилось второе мощное землетрясение за два дня. Число погибших в результате первых толчков достигло 157 человек, пишет Times Of India.

Национальный центр сейсмологии Непала зарегистрировал землетрясение магнитудой 3,6 рано утром 5 ноября. Эпицентр находился в 169 км к северо-западу от Катманду. О новых разрушениях и жертвах пока не сообщается.

Число погибших в результате землетрясения, случившегося в ночь на 4 ноября, выросло до 157 человек: 105 погибли в Джаджаркоте и 52 – в Рукуме. Еще 199 человек пострадали, их обходными путями доставили в больницу ближайшего города, поскольку многие горные дороги пострадали от подземных толчков, рассказал представитель национальной полиции Кубер Катхаят.

В непальском МВД допустили, что статистика может немного измениться, но спасатели разобрали почти все завалы на месте рухнувших домов. В центре удалось собрать сведения по ситуации из всех отдаленных районов.

Напомним, землетрясение магнитудой в 6,4 произошло около 23:47 часов 3 ноября в районах Джаджаркот и Рукум. Власти отправил на разбор завалов военных и сотрудников полиции в помощь спасателям.

Катманду, Наталья Рязанова

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