В Газе 60 заложников пропали без вести из-за ударов Израиля

Около 60 заложников пропали без вести в результате израильских ударов по сектору Газа, заявило боевое крыло движения ХАМАС. Более 20 человек находятся под разрушенными зданиями, и до них невозможно добраться, передает ТАСС.

Минздрав Палестины в секторе Газа уточнил число жертв бомбардировки лагеря беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа израильскими военными. Предварительно сообщалось о 51 погибшем. Министерство сообщило, что погибли более 30 человек, их тела доставили в больницу Аль-Акса. Удар пришелся по жилому дому, большая часть жертв – женщины и дети. Десятки людей пострадали, передает телеканал Al Jazeera.

Израиль непрерывно бомбит территорию сектора Газа после атаки боевиков ХАМАС 7 ноября. Число погибших палестинцев почти достигло 9,5 тыс. человек, среди израильтян погибли более 1,5 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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