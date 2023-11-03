«Каждые 10 минут убивают ребенка»: правозащитники рассказали о ситуации в Газе

Число погибших в секторе Газа детей растет, и анклав становится похожим на «детское кладбище», заявил директор организации Save the Children Джейсон Ли. По его данным, каждые 10 минут в результате израильских ударов погибает ребенок.

По данным Минздрава Газы, с 7 октября погибли 9 227 палестинцев, более 32 500 человек ранены. Среди погибших 3826 детей и 2405 женщин, еще 1200 детей остаются под обломками зданий, разрушенных бомбежкой.

Ли подчеркнул, что каждая вторая смерть из пяти детская. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда каждые 10 минут убивают одного ребенка», – сказал Ли в беседе с The Washington Post.

Больницы переполнены ранеными в результате ударов, в том числе детьми с ожогами, осколочными ранениями или оторванными конечностями. У многих, кого достали из-под завалов, внутренние кровотечения. Но в больницах дефицит лекарств и топлива для генераторов.

Минздрав Газы сообщил, что с 7 октября 136 медработников погибли, 25 машин скорой помощи полностью уничтожены. 126 больниц и еще 50 медцентров попали под удар. Генераторы выходят из строя, и аппараты больше не могут поддерживать жизнь тяжелобольных людей.

Так, турецкая больница оставалась единственной, принимавшей онкобольных. После остановки генератора там умерли 12 пациентов. Руководство сектора призвало пропустить через границу тяжелобольных и раненых в тяжелом состоянии.

«Нам нужно, чтобы как минимум 800 жертв в критическом состоянии покинули сектор Газа. Мы не можем оказать медицинскую помощь этим пациентам здесь, в больницах сектора Газа, которые разрушаются. За последние несколько дней мы потеряли много тяжелораненых», – цитирует сообщение министерства Al Jazeera.

Под удары израильских военных попали лагери для беженцев и школа БАПОР. Число погибших и раненых в лагере беженцев Джабалия превысило 1000 человек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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