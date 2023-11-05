Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми утонул под Иркутском

Автомобиль Lada Samara с двумя взрослыми и двумя детьми вылетел с дороги и угодил в реку Кута в Иркутской области. Все люди в машине погибли.

Авария случилась утром 5 ноября на 615-м км автотрассы «Вилюй» в Усть-Кутском районе. Предварительно, 36-летний водитель на повороте не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Автомобиль попал в реку и быстро утонул. Никто из пассажиров или водитель не успели выбраться, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Машину подняли из воды. По факту гибели мужчины, женщины и двух детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Прокуратура начала собственную проверку инцидента.

Автомобиль опрокинулся в заполненный водой кювет в Омской области и оставался там полдня. В результате женщина и трое детей в салоне захлебнулись.

Иркутск, Наталья Рязанова

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