Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми утонул под Иркутском

Автомобиль Lada Samara с двумя взрослыми и двумя детьми вылетел с дороги и угодил в реку Кута в Иркутской области. Все люди в машине погибли.
Авария случилась утром 5 ноября на 615-м км автотрассы «Вилюй» в Усть-Кутском районе. Предварительно, 36-летний водитель на повороте не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Автомобиль попал в реку и быстро утонул. Никто из пассажиров или водитель не успели выбраться, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Машину подняли из воды. По факту гибели мужчины, женщины и двух детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Прокуратура начала собственную проверку инцидента.
Автомобиль опрокинулся в заполненный водой кювет в Омской области и оставался там полдня. В результате женщина и трое детей в салоне захлебнулись.
Иркутск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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