российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 5 ноября 2023, 11:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Автомобиль с двумя взрослыми и двумя детьми утонул под Иркутском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль Lada Samara с двумя взрослыми и двумя детьми вылетел с дороги и угодил в реку Кута в Иркутской области. Все люди в машине погибли.

Авария случилась утром 5 ноября на 615-м км автотрассы «Вилюй» в Усть-Кутском районе. Предварительно, 36-летний водитель на повороте не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Автомобиль попал в реку и быстро утонул. Никто из пассажиров или водитель не успели выбраться, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Машину подняли из воды. По факту гибели мужчины, женщины и двух детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Прокуратура начала собственную проверку инцидента.

Автомобиль опрокинулся в заполненный водой кювет в Омской области и оставался там полдня. В результате женщина и трое детей в салоне захлебнулись.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Следственный комитет России,