Курское село осталось без света и связи после обстрела ВСУ

Село Гуево в Курской области осталось без света и мобильной связи из-за обстрела с украинской стороны. В Херсонской области снаряд ВСУ почти разрушил мебельный магазин.

Суджанский район Курской области вновь стал мишенью для атаки киевского режима. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждены важные сети.

«Населённый пункт остался без света, не работает мобильная связь. Аварийные бригады начали восстановительные работы. В одном из домов осколками выбиты окна», – рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил об обстреле с украинской стороны. Ночью снаряд попал в мебельный магазин в Скадовске и вызвал пожар.

«Минувшей ночью одна американская ракета попала в мебельный магазин. Никто не пострадал, но здание сильно разрушено, нанесён большой материальный ущерб», – написал губернатор в телеграм-канале.

Сальдо отметил, что Киев не может нанести урон позициям российских военных, поэтому «перешёл к чистому терроризму», обстреливая жилые районы.

Курск, Наталья Рязанова

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