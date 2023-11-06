Два ребенка и женщина пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

Иномарка врезалась в микроавтобус с пассажирами в Первомайском районе Крыма. Два ребенка и женщина получили травмы, рассказали в МВД по республике.
Авария случилась поздним вечером 5 ноября. «Фольксваген Пассат» вылетел из поселка Первомайского и не уступил дорогу микроавтобусу «Мерседес Бенц». Легковушка врезалась в микроавтобус, а тот от удара опрокинулся на бок.
Автобус вез пассажиров по маршруту Симферополь-Армянск, в салоне находились 15 человек. В результате ДТП дети пяти и 13 лет, а также 36-летняя женщина получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура организовала собственную проверку, в том числе в отношении предприниматели, совершавшего нерегулярные перевозки пассажиров.
В Белгородской области два человека погибли, пять пострадали в аварии с микроавтобусом, перевозившим рабочих. Автобус врезался в стоящий грузовик.
Первомайский, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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