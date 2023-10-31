Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

Два человека погибли, пять пострадали в аварии с микроавтобусом, перевозившим рабочих, в Корочанском районе Белгородской области.

По данным УГИБДД региона, ДТП случилось около 06:50 часов на 6-м км дороги Короча-Губкин. Микроавтобус перевозил рабочих из Губкинского городского округа на завод «Мираторга», но врезался в стоящий грузовик.

На опубликованном видео с места аварии видно, что от удара микроавтобус буквально разорвало пополам. Передняя часть автомобиля была очень сильно искорежена. Два человека погибли на месте, еще пятеро получили различные травмы и были госпитализированы.

Сотрудники УГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии, данные пострадавших.

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Белгород, Наталья Рязанова

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