Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

Два человека погибли, пять пострадали в аварии с микроавтобусом, перевозившим рабочих, в Корочанском районе Белгородской области.
По данным УГИБДД региона, ДТП случилось около 06:50 часов на 6-м км дороги Короча-Губкин. Микроавтобус перевозил рабочих из Губкинского городского округа на завод «Мираторга», но врезался в стоящий грузовик.
На опубликованном видео с места аварии видно, что от удара микроавтобус буквально разорвало пополам. Передняя часть автомобиля была очень сильно искорежена. Два человека погибли на месте, еще пятеро получили различные травмы и были госпитализированы.
Сотрудники УГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии, данные пострадавших.
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Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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