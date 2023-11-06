Юрия Соломина увезли в больницу после обморока

Скорая увезла художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина в больницу. Народный артист СССР потерял сознание, что стало поводом для вызова медиков.

«Он госпитализирован, но я не знаю диагноза», – сказала директор театра Тамара Михайлова в беседе с RT.

По ее словам, артист потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в театр. Прибывшие медики забрали Соломина в больницу. В этот момент он уже был в сознании.

Москва, Наталья Рязанова

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