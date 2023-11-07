Жителя ДНР обвинили в госизмене за передачу секретных данных Украине

Житель Донецкой народной республики задержан по подозрению в передаче секретных данных Украине. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По информации ведомства, задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческое подразделение, чтобы получать сведения, составляющие государственную тайну, передает РИА «Новости». Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях, уточнили в УФСБ.

В российской спецслужбе подчеркнули, что в ходе оперативных мероприятий удалось предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали местного жителя, подозреваемого в помощи разведслужбам Украины атаковать российские информационные ресурсы. По данным ФСБ, мужчина через мессенджер связался с разведслужбами Украины и вступил в киберподразделение, нацеленное на взлом российских ресурсов. По данному факту расследуется дело о госизмене.

Донецк, Наталья Петрова

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