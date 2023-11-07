Российский кабель связи в Финском заливе поврежден

Судно «Спасатель Карев» проводит ремонт российского кабеля связи в Финском заливе. Линия была нарушена в начале октября, пишет издание Yle.

Компания «Ростелеком» 12 октября уведомила финские власти о повреждении кабеля. Телекоммуникационная линия «Балтика» соединяет Санкт-Петербург и Калининград и проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. По итогам переговоров Хельсинки разрешил российским специалистам провести ремонт.

Финская береговая охрана контролирует деятельность российского судна и соблюдение условий захода в экономическую зону скандинавской страны. Ведомство допустило, что повреждение кабеля может быть связано с инцидентом на газопроводе Balticconnector, но в полиции не дали никаких комментариев по этому вопросу.

17 октября Швеция сообщила, что в Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Шведские власти считают, что кабель повредили одновременно с газопроводом Balticconnector. Финская полиция расследует инцидент. По одной из версий рассматривалась причастность России, но позже следствие отказалось от этой версии в качестве основной.

Москва, Наталья Рязанова

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