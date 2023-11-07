Почти 100 тысяч жителей Приморья остались без света после ледяного дождя

Около 100 тыс. жителей Приморского края были отключены от электроснабжения в результате тайфуна с ледяным дождем. В двух округах введен режим ЧС.

Тайфун с ливнями и сильным ветром обрушился на Приморский край вечером 5 ноября. На фоне похолодания в некоторых районах прошел град, в некоторых – ледяной дождь. Непогода привела к массовому обрыву линий электропередач, подтоплению дорог. Администрация Лесозаводска объявила режим ЧС.

«Отключения электроснабжения коснулись практически 100 тыс. жителей региона. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Без коммунальной услуги остаются практически пять тысяч жителей Приморья, в том числе около 2,5 тыс. из Лесозаводского городского округа и Дальнереченского муниципального района», – рассказали в краевой прокуратуре.

Самая сложная обстановка сложилась в Лесозаводском, Пограничном, Дальнереченском и Партизанском округах, сообщило министерстве по делам ГОЧС края. В Дальнереченском округе также введен режим ЧС. Занятия для школьников на 7 ноября перевели в дистанционный формат. Детские сады работают в режиме свободного посещения.

«На 08:00 без электричества остаются 13 многоквартирных домов и 187 домов частного сектора. Обесточены котельные № 3, № 15, 32, № 22. Отключен фидер № 12, частично № 9 и № 2», – сообщили в городской администрации.

Владивосток, Наталья Рязанова

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