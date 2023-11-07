Полиция нашла у приморца 12 мешков с коноплей

Полиция нашла у жителя Приморского края 64 кг конопли. Подозреваемый заверил, что все это планировали употребить в одиночку.

50-летний мужчина попался полиции на станции Уссурийск, когда пытался продать 1,5 кг каннабиса и три медицинских шприца с гашишным маслом. Во время допроса подозреваемый признался, что у него есть схрон в одном из брошенных домов в Хорольском районе, где он живет.

«В результате обыска в заброшенном доме из незаконного оборота изъято 12 мешков и пластиковый бидон с наркотическим веществом – каннабисом. Общий вес изъятого составил свыше 64 кг. Сотрудникам транспортной полиции мужчина пояснил, что наркотики хранил для собственного потребления», – рассказали в управлении на транспорте МВД по ДФО.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере (по ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подозреваемый неоднократно была судим за незаконные действия с наркотиками. По новому делу ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Челябинской области шесть человек организовали наркосеть. Они организовали лабораторию по производству мефедрона, фасовали его и делали закладки.

Хороль, Наталья Рязанова

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