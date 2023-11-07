В семи регионах России раскрыли сеть фальшивомонетчиков

Правоохранители раскрыли сеть фальшивомонетчиков, действовавших в семи регионах России. У преступников изъяли более 20 млн поддельных рублей, а также оборудование для изготовления фальшивок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, криминальная группа действовала на территории семи регионов: Москвы, Московской, Ростовской, Белгородской и Ленинградской областей, республик Дагестан и Крым.

«Часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт, как через постоянных покупателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар», – говорится в сообщении.

Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем забирали товар в тайниках, координаты которых получали от организаторов. По имеющейся информации, ОПГ действовала с августа 2018 года.

«Обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей, металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила Волк.

Организаторов и активных участников криминальной организации задержали полицейские и сотрудники ФСБ России. 24 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

Москва, Зоя Осколкова

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