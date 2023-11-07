Врачи рассказали о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра 88-летний Юрий Соломин находится в реанимации одной из столичных больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в медучреждении.

«Находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», – рассказал собеседник агентства. По его словам, Соломин помещен в реанимацию для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что у худрука Малого театра подтвердился инсульт. Состояние Соломина «осложняют имеющаяся тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз», – указывают авторы канала. Также отмечается, что 10 лет назад артист перенес аортокоронарное шунтирование.

Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Он потерял сознание, когда садился в автомобиль, чтобы отправиться в театр. Прибывшие врачи скорой помощи доставили Соломина в больницу, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Вместе с тем, в Малом театре не смогли подтвердить информацию о тяжелом состоянии своего знаменитого худрука. Как сообщила пресс-секретарь театра Таисия Галыгина, руководство театра еще не получало медицинского заключения от врачей. «Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза», – сказала пресс-секретарь в комментарии «Газете.ру».

Москва, Наталья Петрова

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