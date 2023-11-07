Один из крупнейших ТЦ в Европе пожаловался на российских хакеров

Торговый центр Kaufhaus des Westens (KaDeWe) в Берлине, в чьей клиентской базе есть известные политики и бизнесмены, подвергся атаке российских хакеров. В результате один из крупнейших ТЦ в Европе не мог совершать безналичные расчеты, заявил руководитель KaDeWe Михаэль Петерсайм.

«Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group», – цитирует письмо Петерсайма издание Bild.

Петерсайм заверил, что кибератаку подавили на начальной стадии. Но ТЦ в результате все равно вынужденно перевел все цифровые системы в аварийный автономный режим. У центра до сих пор проблемы с безналичным расчетом.

Издание отметило, что Петерсайм не указал, были ли потеряны данные клиентов. И напомнило, что в клиентской базе KaDeWe находятся, в том числе, сведения об известных политиках и бизнесменах.

Летом несколько групп хакеров объединились для атаки на межсетевую структуру Европейского инвестиционного банка. Весь функционал учреждения упал как минимум на 10 дней.

Берлин, Наталья Рязанова

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