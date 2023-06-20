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Вторник, 20 июня 2023, 09:32 мск

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Российские хакеры объединились и обрушили сеть Европейского инвестиционного банка

Фото: Pixabay

Российские хакеры атаковали межсетевую структуру Европейского инвестиционного банка. Для этого несколько группировок объединились.

Европейский инвестиционный банк кредитует инфраструктурные проекты европейских стран – Греции, Румынии, Польши и других. По данным телеграм-канала Mash, весь ЕИБ и его функционал не будет работать как минимум 10 дней.

Ответственность за атаку взяли на себя хакеры из KillNet и Anonymous Sudan. По их словам, они получили доступ к банковской сети с помощью вредоносных программ. Специалисты ЕИБ предпринимают попытки вернуть контроль, но пока безуспешно.

Тем временем, киберпреступники намерены и дальше удерживать захваченные сайты финансовых учреждений, параллельно переходя на новые, чтобы вывести из строя максимальное количество целей. Для этого усилия объединили сразу несколько хакерских группировок – KillNet, Revil и Anonymous Sudan.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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