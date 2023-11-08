Рыбаки на снегоходах провалились под лед в Якутии

Два снегохода с людьми провалились под лед на реке Индигирка в Якутии. Спасатели ищут тела трех мужчин, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Трое рыбаков на снегоходе «Буран» отправились на промысел и пропали. Спасатели нашли в 25 км от села Оймякон место, где снегоход провалился под лед, но ни транспорта, ни людей рядом не было.

«На поиски пропавших вылетел вертолет Ми-8 с группой из шести спасателей», – пояснили в ведомстве. Тела погибших пока не нашли.

Второй инцидент произошел в 50 км от поселка Белая гора Абыйского района. Двое мужчин на снегоходе провалились под лед на реке Индигирка. Один мужчина сумел выбраться из воды и вытащить товарища. Но второй пострадавший все равно погиб.

На Таймыре снегоход провалился под лед на реке Хета. Оба мужчины, ехавшие на транспорте, погибли.

Якутск, Наталья Рязанова

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