В Луганске взорвали депутата и экс-начальника Народной милиции ЛНР Филипоненко

В Луганске в результате покушения погиб депутат Народного совета Луганской народной республики, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщает агентство «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на сына депутата Ивана Филипоненко.

По его данным, в автомобиле Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство, в результате депутат получил ранения, не совместимые с жизнью.

Источник RT уточнил, покушение произошло рядом с домом, в котором жил Филипоненко. В феврале 2022 года депутата уже пытались убить. Тогда возле здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) была взорвана его машина. Филипоненко и водитель получили ранения.

В свою очередь, депутат парламента ЛНР Юрий Юров написал в своем Telegram, что «час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко». Подробности он не привел.

Луганск, Наталья Петрова

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