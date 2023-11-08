Украинская разведка призналась в убийстве экс-главы Народной милиции ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР, депутата народного совета республики Михаила Филипоненко в Луганске. В среду утром в машине сработало неизвестное взрывное устройство, Филипоненко скончался на месте от полученных ранений. Бомба была заложена под днищем автомобиля.

Сообщение о причастности ГУР к убийству экс-главы НМ ДНР появилось в телеграм-канале ведомства. Там заявили, что в операции украинской разведки участвовали некие «партизаны», и добавили, что «охота продолжается».

Следственный комитет России после гибели Филипоненко возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), сообщается в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят детальный осмотр автомобиля и места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и взрыво-техническая.

Напомним, что в феврале прошлого года Филипоненко уже пытались убить. Тогда возле здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) была взорвана его машина. Филипоненко и водитель получили ранения.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о причастности украинской разведки к терактам в отношении ряда публичных и медийных россиян. При этом он не стал называть конкретные фамилии и проигнорировал уточняющие вопросы.

Буданов заочно арестован в России за организацию терактов, ему предъявлено обвинение в создании террористического сообщества.

3 октября СК РФ обвинил в атаках беспилотников на регионы России Буданова и еще трех представителей военного руководства Украины.

Москва, Наталья Петрова

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