Брат и бывший муж забили женщину молотком в Ижевске

Жительница Ижевска погибла от рук младшего брата и бывшего мужа, припомнивших ей прошлые обиды. Мужчины сговорились и забили 34-летнюю родственницу молотком.

20-летний летний младший брат и 48-летний бывший муж задумали преступление на почве общей обиды. Один припомнил детские ссоры, второму не давал покоя случившийся развод.

В ночь на 7 ноября мужчины подстерегли родственницу на улице 9-й Подлесной, по которой Татьяна обычно шла с работы. Бывший муж сидел за рулем, а брат держал молоток. Когда Татьяна проходила мимо, ее брат выскочил из машины и несколько раз ударил женщину молотком по голове. Вернулся в машину, и подельники скрылись с места преступления.

Обоих нашли и задержали утром по подозрению в убийстве. Обоим может грозить до 20 лет лишения свободы. Следователи считают, что организатором убийства был бывший муж погибшей, который уговорил младшего родственника пойти на преступление, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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Ижевск, Наталья Рязанова

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