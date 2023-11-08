Задержаны корректировщики огня ВСУ по Донецку

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике задержали двух российских граждан, причастных к корректировке артиллерийских и ракетных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, подозреваемые через мессенджеры и социальные сети передавали украинским спецслужбам фото и видео последствий обстрелов, а также информацию о числе жертв и сотрудниках экстренных служб, которые участвовали в аварийно-спасательных работах, передает ТАСС.

Отмечается, что следственные органы в ближайшее время дадут процессуальную оценку действиям задержанных.

Напомним, накануне в результате обстрела ВСУ центра Донецка из РСЗО HIMARS погибли пять человек и, по последним данным минздрава ДНР, пострадали 55 человек. В больницах на данный момент остаются 16 раненых, из них трое детей. Состояние трех пациентов медики оценивают как тяжелое.

Донецк, Наталья Петрова

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