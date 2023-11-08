ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле города Валуйки. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и автомобили.

«Пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома, осколками посечены еще три дома и два автомобиля», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Местные власти вместе с представителями экстренных служб проводят подомовой обход для уточнения сведений о повреждения. Гладков заверил, что аварийные службы находятся на местах происшествия.

Накануне под огнем с украинской стороны оказались шесть районов Белгородской области. ВСУ обстреляли регион из артиллерийских орудий и минометов, использовали дроны-камикадзе. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Рязанова

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