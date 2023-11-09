В Абхазии ищут вооруженную группу из 50 человек

Силовые ведомства Абхазии ищут в горах группу вооруженных людей, в составе которой могут быть до 50 человек. Диверсанты пришли из Грузии ради совершения теракта.

По данным МВД Абхазии, охотники заметилив горах людей с иностранным оружием и сообщили в правоохранительные органы.

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4. В черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», – рассказал министр внутренних дел страны Роберт Киут в беседе с ТАСС.

По его словам, силовики закрыли все подступы к Сухуму и приготовились, что неизвестные могут попытаться прорвать заслон.

Телеканал «Соловьев. Live» со ссылкой на источник в Минобороны Абхазии уточнил, что идут поиски группы диверсантов, попавших в республику с грузинской территории. Группа состоит примерно из 50 человек, ее цель – теракт в аэропорту Сухума.

Москва, Наталья Рязанова

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