Три человека пострадали в аварии с автобусом под Красноярском

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся по пути из Красноярска в Шарыпово. В результате пострадал пенсионер, молодая женщина и мужчина, рассказали ГИБДД Красноярского края.

В ночь на 9 ноября водитель рейсового автобуса не справился с управлением в районе 17-го км автодороги Шарыпово-Назарово. Автобус съехал в кювет, врезался в столб и опрокинулся.

В салоне находились пассажиры, трое из которых пострадали. Мужчин 34 и 66 лет, а также 25-летнюю женщину с различными травмами отвезли в больницу.

«Водитель освидетельствован на месте сотрудниками ДПС, состояние опьянения не установлено. Сотрудник технического надзора ГИБДД выяснил, что после предварительной проверки тахогрофа имеются признаки превышения скоростного режима», – пояснили в ведомстве.

Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП. Автобус принадлежит красноярскому пассажирскому автопредприятию, в отношении которого будет проведена проверка.

Днем 16 октября туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся в Хасанском районе Приморья. Два человека погибли, шесть оказались в тяжелом состоянии, всего были госпитализированы 29 человек.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»