Силовики не нашли диверсантов в горах Абхазии

МВД Абхазии не подтвердило проникновение группы диверсантов на территорию республики. Секретарь абхазского Совбеза Сергей Шамба заявил, что поиски вооруженной группы продолжаются.

«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», – сказал глава МВД Абхазии Роберт Киут в беседе со Sputnik Абхазия. Других сведений о произошедшем в горах ведомство не сообщило.

Секретарь Совбеза республики Сергей Шамба подтвердил ТАСС поиски подозрительных людей с оружием в Гулрыпшском районе. Чиновник заверил, что ситуация находится под контролем силовиков.

«Правоохранители продолжают поиски, группы выдвинулись, ситуацию контролируют. Ведется скоординированная работа между силами, призванными заниматься вопросами безопасности страны. Вооруженные силы Абхазии несут службу в обычном режиме, при этом предпринимают необходимые в таком случае меры», – сказал Шамба.

Ранее МВД Абхазии сообщило, что местные охотники увидели в горах группу людей с иностранным оружием в военной одежде без опознавательных знаков. Источник в Минобороны республики пояснил, что это может быть группа диверсантов, проникшая в страну для совершения теракта.

Сухум, Наталья Рязанова

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