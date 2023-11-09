Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Энергодаре

Киевский режим отправил несколько беспилотников в атаку на Энергодар, но не достиг цели. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что город по-прежнему снабжается светом и теплом.

«Сегодня в 08:00 украинские террористы нанесли удар несколькими беспилотниками по подстанции «Луч» в городе Энергодар Запорожской области. Подача электроэнергии не нарушена», – написал Рогов в собственного телеграм-канале.

Он заверил, что город продолжают обеспечивать теплом и электричеством.

ВСУ провели массированную атаку дронов-камикадзе на Энергодар в день смены членов миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Удары пришлись по жилым кварталам, но никто не пострадал.

Энергодар, Наталья Рязанова

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