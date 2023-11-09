Семь человек ранены при обстреле Скадовска

Украинская ракета упала в частный сектор Скадовска в Херсонской области. Семь человек ранены, ими занимаются врачи, рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо.

ВСУ нанесли ракетный удар, и система ПВО не сумела перехватить все снаряды. Одна ракета упала в частный сектор и повредила несколько жилых домов.

«Сегодня около 10 часов противник произвёл ракетный обстрел Скадовска. На данный момент госпитализированы семь человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Местные власти уточняют последствия атаки с украинской стороны.

Ранее во время ночного обстрела Скадовска снаряд ВСУ попал в здание мебельного магазина и вызвал пожар.

Скадовск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»