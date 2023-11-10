В ДНР задержан украинец за организацию заказного убийства

В Донецкой народной республике задержали гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. Жертвой должен был стать директор одного из предприятий Мариуполя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).

По информации спецслужбы, украинец организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя, находясь за границей. Его задержали после приезда на территорию ДНР, передает РИА «Новости».

Согласно материалам следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей ДНР с предложением совершить убийство за 6,5 млн рублей. Тот согласился. Затем обвиняемый «передал предполагаемому исполнителю убийства информацию о месте проживания потерпевшего, распорядке его дня, используемом транспортном средстве, а также денежное вознаграждение», – сообщили в управлении СК РФ по региону.

«Довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог, поскольку его деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудников регионального следственного управления СК России совместно с УФСБ России по ДНР», – добавили в ведомстве.

Задержанному предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств.

Ранее сообщалось о задержании в ДНР двух российских граждан, причастных к корректировке артиллерийских и ракетных ударов ВСУ по Донецку.

Донецк, Наталья Петрова

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