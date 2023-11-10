В Ленобласти учительницу заподозрили в съемках порно с детьми

В Ленинградской области задержали учительницу истории и географии по подозрению в сексуальном насилии над детьми.

Педагога заподозрили в съемке порнороликов с участием несовершеннолетних, сообщает телеграм-канал Shot. Среди жертв – ее сын, которому на тот момент было четыре года.

По данным канала, 36-летняя учительница работала в школе в одном из поселков под Санкт-Петербургом. В четверг, 9 ноября, к ней домой пришли оперативники и в ходе обыска обнаружили порнозаписи с участием детей школьного возраста.

Отмечается, что в настоящее время доказан один факт насилия над несовершеннолетним в 2018 году: он был совершен в отношении родного сына.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Специалисты изучают порноролики. Учительницу задержали.

Ранее в Ленобласти задержали сторожа детского сада, который снимал порно с детьми.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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