российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:36 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Ленобласти сторож детского сада снимал порно с детьми

Жителя Ленинградской области подозревают в сексуальном насилии над детьми. Мужчина работал в детском саду и снимал порно с несовершеннолетними.

Педофил орудовал в городе Всеволожске. Заведующая детского сада обнаружила у 67-летнего сторожа несколько флешек и решила проверить их содержимое. Там оказалась порнография с участием детей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него ноутбук, семь профессиональных фотоаппаратов, 16 носителей информации и два диктофона. Возбуждено уголовное дело во статье «Насильственные действия сексуального характера».

На данный момент опознали двух жертв педофила – семилетнюю внучку сторожа и его 14-летнюю-племянницу. Расследование продолжается, не исключено, что от действий извращенца могли пострадать и другие дети.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Педофилы

В Петербурге отсидевший в тюрьме педофил продолжил приставать к мальчикам / Учитель музыки на протяжении 15 лет насиловал учениц и снимал с ними порно / Хореографа задержали в Москве за сексуальное насилие над малолетними учениками / Во Владивостоке учителя отбили школьницу у педофила / В Москве изобличен Интернет-развратник несовершеннолетних девочек / В Севастополе осудят надругавшегося над школьницей рецидивиста / В Подмосковье задержан извращенец, пристававший к маленьким девочкам / Напал на девочку в лифте: в Москве задержан педофил

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,