В Ленобласти сторож детского сада снимал порно с детьми

Жителя Ленинградской области подозревают в сексуальном насилии над детьми. Мужчина работал в детском саду и снимал порно с несовершеннолетними.

Педофил орудовал в городе Всеволожске. Заведующая детского сада обнаружила у 67-летнего сторожа несколько флешек и решила проверить их содержимое. Там оказалась порнография с участием детей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него ноутбук, семь профессиональных фотоаппаратов, 16 носителей информации и два диктофона. Возбуждено уголовное дело во статье «Насильственные действия сексуального характера».

На данный момент опознали двух жертв педофила – семилетнюю внучку сторожа и его 14-летнюю-племянницу. Расследование продолжается, не исключено, что от действий извращенца могли пострадать и другие дети.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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