Пропавший Ан-2 мог врезаться в сопку на Чукотке

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 мог врезаться в сопку из-за плохой видимости, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку инцидента.

«В районе потери радиосигнала сложные метеоусловия, обильный снегопад. Предварительно, на этом фоне при снижении перед посадкой могло произойти столкновение самолета с сопкой вблизи поселка Полярный», – пояснил собеседник.

В национальном селе Рыркайпий подготовили группу волонтёров для участия в поисках самолета. Пока добровольцы остаются в селе, потому что погода заметно ухудшилась. В поисках участвуют две группы артелей «Шахтёр» и «Полярная», сообщили в администрации села.

Дальневосточная транспортная прокуратура объявила о начале проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна по ст. 263 УК РФ. В ведомстве подтвердили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» перестал выходить на связь незадолго перед посадкой. На его борту находятся три человека: два члена экипажа и пассажир. Спасательный вертолет пришлось отозвать из-за плохой погоды, на поиски выдвинулись волонтеры на снегоходах.

Магадан, Наталья Рязанова

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