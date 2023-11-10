Сальдо рассказал о ночном обстреле Скадовска

Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ночном обстреле Скадовска с украинской стороны. Снаряд попал в пустой дом, и никто не пострадал.

По данным главы региона, ВСУ использовали снаряды HIMARS.

«Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске. Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. Пострадавших нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Накануне украинская ракета упала в частный сектор Скадовска и повредила несколько жилых домов. Первоначально сообщалось о семи пострадавших, позже данные уточнили: 11 человек доставили в больницу с ранениями и травмами. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Москва, Наталья Рязанова

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