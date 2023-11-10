На Камчатке случилось пятибалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 37 км от камчатского поселка. Никто не пострадал, разрушений не было, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло днем 10 ноября. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Берингова моря на глубине 34 км и в 37 км от села Никольское в Алёутском округе.

По инструментальным данным, жители села могли ощущать подземные толчки силой до трех баллов.

«Населением сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась, звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – сообщили в МЧС.

9 октября на Камчатке в течение одного часа произошли два землетрясения. Магнитуда первого составила 4,2, второго – 3,8. Пострадавших и разрушений не было.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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