Средства РЭБ перехватили дрон ВСУ над Орловской областью

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над территорией Орловской области. В результате падения обезвреженного дрона никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По данным МО РФ, атака с украинской стороны зафиксирована около 11:00 мск. Киевский режим отправил в атаку беспилотник самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат перехвачен над Орловской областью», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что обезвреженный дрон упал в Ливенском районе. Глава региона заверил, что никто не пострадал. Место падение дрона оцепили.

«Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

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