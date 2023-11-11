ПВО перехватила два украинских дрона в Московской и Смоленской областях

Система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотника самолетного типа над Московской и Смоленской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Попытка террористической атаки киевского режима с применением дронов по объектам на территории России была пресечена около 23:00 мск, уточнили в ведомстве.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что при падении БПЛА никто не пострадал.
«Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на месте падения дрона «задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности».
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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