Диверсия в Рязанской области: 19 грузовых вагонов сошли с рельсов после взрыва

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Рязанской области, в результате которой с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Инцидент произошел сегодня, 11 ноября, в 07:12 на перегоне Рыбное – Блокпост, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Там отметили, что причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызваны медики.

По данным железнодорожников, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий инцидента отправлены три восстановительных поезда. Пассажирские и пригородные поезда следуют без задержек.

Тем временем следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода вагонов. «Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по данному факту организована доследственная проверка», – говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве заявили, что на перегоне Рыбное – 179 км сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, а травмы получили машинист и его помощник. Им оказывается медицинская помощь.

Телеграм-канал Shot пишет, что перед сходом вагонов был слышен взрыв, в результате инцидента повреждено железнодорожное полотно. Диверсия произошла в районе станции Дягилево. Отмечается, что семь сошедших с рельсов грузовых вагонов с минеральными удобрениями опрокинулись на бок.

Рязань, Наталья Петрова

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