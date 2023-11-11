Минздрав Палестины: 39 младенцев рискуют умереть в больнице Газы из-за отключения электричества

Министр здравоохранения Палестины Маи Аль-Кайла заявила, что 39 недоношенных младенцев в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа могут умереть из-за отключения электричества. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

На пресс-конференции в Рамалле Аль-Кайла сообщила, что в результате израильских бомбардировок значительная часть больницы осталась без электроснабжения и в педиатрическом отделении интенсивной терапии 39 недоношенных детей могут умереть, если они лишатся кислорода в случае полного отключения электричества.

По словам министра, ситуация в больницах анклава беспрецедентная: под обстрелы израильской армии попали медучреждения, медицинский персонал и машины скорой помощи. Она назвала происходящее «военным преступлением и геноцидом».

Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кидра в свою очередь сообщил, что недоношенный младенец умер внутри инкубатора в больнице «Аль-Шифа» после того, как в клинике отключилось электричество, и еще один человек погиб в результате попадания израильского снаряда в отделение интенсивной терапии. Об этом информирует Reuters.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить жизнь детям, но боимся, что можем потерять их в ближайшие часы», – заявил позже Аль-Кидра, отметив, что больница полностью обесточена и приостановила работу.

Израильские военные утверждают, что боевики ХАМАС разместили командные центры под больницей «Аль-Шифа» и другими медучреждениями в секторе Газа, что приводит к тому, чтобы их считали военными целями. Группировка ХАМАС меж тем отрицает использование больницы в военных целях и обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой направить миссию в «Аль-Шифу» для расследования обвинений Израиля.

Тем временем, другая крупная больница в секторе Газа – «Аль-Кудс» – может прекратить работу в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Об этом сообщило палестинское общество Красного полумесяца (PRCS), передает РИА «Новости». «Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах», – говорится в сообщении.

До этого в Красном полумесяце заявляли, что израильские военные открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы «Аль-Кудс».

По последним данным Минздрава Газы, число жертв в результате израильских ударов по сектору Газа палестинцев превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.

Рамалла, Наталья Петрова

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