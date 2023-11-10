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Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек

Архив. Фото: агентство «Анадолу»

Число жертв в результате израильских ударов по сектору Газа палестинцев превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

«Число жертв израильской агрессии выросло до 11 078, среди них 4506 детей, 3027 женщин и 678 пожилых людей. Ранения различной степени получили 27 490 человек», – цитирует РИА «Новости» заявление минздрава Газы.

Напомним, 7 октября группа боевиков движения ХАМАС атаковала израильскую территорию и захватила заложников из числа мирных граждан. В ответ Израиль начал массированную бомбардировку сектора Газа, которая продолжается уже более месяца.

Газа, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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