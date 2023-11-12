Над Белгородской областью сбили второй дрон ВСУ за сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системой ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа над селом Ближнее Белгородского района.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении дрона ВСУ. Атака пресечена около 12:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате ПВО украинского беспилотника в Белгородской области в ночь на 12 ноября.

Белгород, Наталья Петрова

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