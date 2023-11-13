Суд отправил в колонию организатора смертельного тура на Ключевскую сопку

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к четырем годам в колонии директора турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение на Ключевскую сопку в 2022 году. Отправленная на Камчатку группа туристов сорвалась со скалы, и девять человек погибли.

Напомним, турфирма из Новосибирска организовала восхождение на Ключевскую сопку для десяти туристов из разных регионов РФ. С ними отправились два проводника не с Камчатки. Восхождение началось 30 августа, но уже 3 сентября туристы вызвали помощь: пять человек разбились, сорвавшись со склона. Еще трое туристов и раненый проводник замерзли насмерть ночью.

Обвинение доказало, что организатор тура привлек проводников, не имевших «полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на маршруте особой категории сложности».

Суд установил: подсудимый знал, что парк закрыт для посещений, а проведение пеших туров на вулкан Ключевская Сопка запрещен. Но турфирма все равно отправила группу для восхождения на гору, не оформив разрешение на посещение природного парка и без утвержденного маршрута, сообщили в пресс-службе суда.

«Директор туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» города Новосибирска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Приговором суда назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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