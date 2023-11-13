Красноярца задержали за шпионаж в пользу Украины

Жителя города Дивногорска в Красноярском крае задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины. Мужчина передавал Службе безопасности Украины данные о воинских частях на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным спецслужбы, подозреваемый через мессенджер вступил в переписку с сотрудниками СБУ. За вознаграждение он передавал географические координаты и фото расположения воинских частей, а также данные о критически важных объектах энергетической инфраструктуры, расположенных в Красноярском крае.

Противоправную деятельность сибиряка пресекли сотрудники ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС. Фигурант заключен под стражу.

На прошлой неделе ФСБ задержала жителя Донецкой народной республики по подозрению в передаче секретных данных Украине. Задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческое подразделение, чтобы получать сведения, составляющие государственную тайну, заявили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Красноярск, Наталья Петрова

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