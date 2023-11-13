В Приморье рейсовый автобус врезался в грузовик

Пять человек пострадали в результате ДТП в Артеме Приморского края: рейсовый автобус врезался в грузовик. Водителя автобуса уже ловили на превышении скорости.

Авария случилась около 10:00 по местному времени на улице Кирова. Предварительно, водитель автобуса, везшего пассажиров из Артема в Кневичи, не выдержал дистанцию и врезался в идущий перед ним грузовик. От удара у пассажирского транспорта почти отвалилась дверь и сильно повредилась передняя часть кабины. Краевое УМВД опубликовало фотографии с места аварии.

«В результате пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров автобуса. Полицейские проводят проверку», – пояснили в УМВД.

Прокуратура края начала собственную проверку, в том числе, законности при организации пассажирских перевозок. По данным ведомства, водитель автобуса ранее привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

По пути из Красноярска в Шарыпово пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся В результате пострадал пенсионер, молодая женщина и мужчина.

Артем, Наталья Рязанова

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