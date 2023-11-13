Силовики остановили украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Белгородскую область утром 13 ноября, но была уничтожена. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, диверсанты использовали автомобиль УАЗ с буквой Z на борту, чтобы выдать себя за российских солдат. Однако силовики вычислили противника и ликвидировали ДРГ в районе Шебекино.

Отмечается, что диверсионная группа состояла из восьми человек. Пограничники вступили с ними в бой около семи часов утром. «С нашей стороны жертв нет», – говорится в сообщении.

Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

Белгород, Наталья Петрова

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