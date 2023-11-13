В Калуге мужчина открыл стрельбу по автобусу с пассажирами

В Калуге местный житель расстрелял из пистолета автобус. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть УМВД России. 40-летний местный житель покинул автобус, в котором ехал, и выстрелил из пневматического пистолета в стекло водительской двери.

После этого мужчина пытался скрыться, но его удалось задержать. Отмечается, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальное наказание, которое грозит нарушителю, составляет до семи лет лишения свободы.

Калуга, Зоя Осколкова

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