ФСБ поймала в ДНР готовившего диверсии украинца

Сотрудники ФСБ России в Донецкой Народной Республике поймали гражданина Украины, готовившего диверсии. Он планировал несколькими взрывами сорвать отопительный сезон в регионе.

По данным ведомства, подозреваемый выполнял задание украинских спецслужб. Он собирал сведения о предприятиях энергетической инфраструктуры и их уязвимых местах, чтобы потом максимально повредить их путем подрыва. Всю собранную информацию мужчина отправлял кураторам в СБУ через мессенджеры и соцсети.

Специалисты продолжают проверку в отношении подозреваемого и его возможных подельников. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

В Запорожской области украинского неонациста поймали на подготовке диверсии на маршруте движения колонны российской военной техники. Подозреваемый сам собрал бомбу и должен был заложить ее по пути следования военных.

Москва, Наталья Рязанова

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